COLDCUT, 29 tracce ambient in compagnia di Ryuichi Sakamoto, Sigur Rós, Suzanne Ciani …

Viene pubblicata domani 19 novembre “@0″ la raccolta di tre Ep dei Coldcut che le label Ninja Tune, con la sussidiaria Ahead Of Our Time, rilascia sotto forma di compilation nei formati Cd, Lp e Digital.

La release contiene composizioni originali e remixes di Ryuichi Sakamoto, Suzanne Ciani, Steve Roach, Juliana Barwick, Imogen Heap, Laraaji, Sigur Rós, Kaitlyn Aurelia Smith, Helena Hauff, Skee Mask, Daniel Pemberton; FSOL, James Heather, Specimens, Nailah Hunter, Rovo; System 7, Ned Scott (The Egg), Noodreem, Mira Calix, Obay Alsharani, David Wenngren, ill-esha, Yak Herder, NDiPA X Flex Machina, Double Cushion, Irresistible Force, FRKTL, ANNA e ovviamente gli stessi Coldcut.

Così Matt Black (metà dei Coldcut) spiega il progetto: “‘@0′ si riferisce a quello stato liminale sperimentato molte volte in cui la mia stabilità mentale ed emotiva non era solida e mi sembrava di vacillare rischiando di cadere in depressione o, più raramente, in mania. Ho scoperto che la musica ambientale, senza fare richieste psichiche, apre uno spazio e con il suo fascino morbido, sollevava sottilmente l’energia, aiutando a evitare quella spirale discendente e a navigare lentamente su e giù. @0 è un punto di equilibrio.”

Il progetto discografico targato Ninja Tune prevede la donazione del 50% delle entrate nette a tre enti di beneficenza: CALM (Campaign Against Living Miserably), Mind e Black Minds Matter.

https://coldcut.net/

https://www.facebook.com/coldcutofficial

@0 by Coldcut & Mixmaster Morris

Tracklist:

Ryuichi Sakamoto – Aqua (from Playing Piano for the Isolated)

Double Cushion – For Ignatz Karmelito

Julianna Barwick – Star Ray

ANNA – Another Dream

Obay Alsharani – Dream Within a Dream

Daniel Pemberton & FSOL – Behind the Eyes

NDiPA X Flex Machina feat. Sandeep Mishra – Bandra Tanpura

ill-esha – Sonata of Solitude

Specimens – Concrète Dreams

Kaitlyn Aurelia Smith – Mt Baker

Skee Mask – CG Drip

Helena Hauff – Thalassa

Rovo & System 7 – Unseen Onsen (Translucent Mix)

Coldcut – The Fire Burns Out

Sigur Rós – Rembihnútur (Liminal re-work by Paul Corley)

Imogen Heap – The Happy Song (Coldcut Remix)

Ned Scott (The Egg) – Patchwork

Noodreem – The Healing Light of Sound

Suzanne Ciani – Morning Spring

James Heather – And She Came Home (Strings Version)

Nailah Hunter – Sadko

David Wenngren – Pianoise

A Winged Victory for the Sullen – Beethoven 250

Steve Roach – The Drift Home

Laraaji – Illusion of Time

Yak Herder – Otaku Reverse

Mira Calix – danaïdes

FRKTL – Rhododendron Forest Rescue

Irresistible Force X Coldcut – Autumn Leaves Return

Coldcut X Mixmaster Morris – @0 Mix