Alabama Shakes, anniversario e ristampa del debut album.

Il 9 dicembre gli Alabama Shakes ristampano il loro album di debutto, Boys & Girls, per celebrare il suo decimo anniversario. La nuova edizione include brani della sessione 2012 della band su Morning Becomes Eclectic andata in onda su Radio KCRW. Durante la sessione il gruppo ha suonato canzoni di Boys & Girls oltre a brani come “Mama” (dall’EP Heavy Chevy) e “Always Alright” (dalla colonna sonora di Silver Linings Playbook).

Il gruppo di Athens, formato da Brittany Howard, Zac Cockrell, Heath Fogg e Steve Johnson ha pubblicato il secondo album in studio, Sound & Color, nell’aprile 2015. Mentre la cantante e chitarrista del gruppo, Brittany Howard, ha pubblicato il suo debutto da solista, Jaime, nel settembre 2019.

Boys & Girls (Deluxe Edition):

01 Hold On

02 I Found You

03 Hang Loose

04 Rise to the Sun

05 You Ain’t Alone

06 Goin’ to the Party

07 Heartbreaker

08 Boys & Girls

09 Be Mine

10 I Ain’t the Same

11 On Your Way

12 Heavy Chevy (Bonus Track)

01 Hang Loose (Live at KCRW)

02 I Found You (Live at KCRW)

03 Be Mine (Live at KCRW)

04 I Ain’t the Same (Live at KCRW)

05 Mama (Live at KCRW)

06 Goin’ to the Party (Live at KCRW)

07 Hold On (Live at KCRW)

08 Boys & Girls (Live at KCRW)

09 Always Alright (Live at KCRW)

10 Rise to the Sun (Live at KCRW)

11 Heavy Chevy (Live at KCRW)