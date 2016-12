Ottobre 2016 i Red Hot Chili Peppers suonano in Italia e fanno sold out. Estate 2017 la band capitanata da Anthony Kiedies e Flea (nella foto) ritorna nel BelPaese e farà due concerti: Roma e Milano.

I RHCP si esibiranno – in occasione del The getaway tour - a Roma il 20 luglio al PostePay SoundrockIn Roma (all’Ippodromo delle Capannelle), e il giorno successivo saliranno sul palco del Milano Summer festival.

L’undicesimo album dei Red Hot Chili Peppers, The Getaway, ha debuttato al primo posto delle classifiche di tutto il mondo ed è prodotto da Danger Mouse e mixato da Nigel Godrich.

Oltre ad essere uno dei gruppi rock più famosi di sempre, i Red Hot Chili Peppers (la band si completa con il batterista Chad Smith e il chitarrista Josh Klinghoffer) hanno venduto oltre 60 milioni di dischi nel corso della loro carriera (cinque LP certificati multi-platino) e vinto 6 Grammy Awards, tra cui “Miglior Album Rock” per Stadium Arcadium, “Best Rock

Performance (Duo o Gruppo)” per Dani California, “Miglior canzone rock” per Scar Tissue e “Miglior performance Hard Rock with Vocal” per Give it away. La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nell’aprile 2012.

