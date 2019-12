Nuovo album solista per Jan St. Werner, compositore di Colonia sicuramente noto ai più per il suo progetto principale, il duo Mouse on Mars che condivide con il collaboratore storico Andi Toma.

A maggio di quest’anno l’autore tedesco aveva già pubblicato una release intitolata “Glottal Wolpertinger” come sempre su Thrill Jockey; il lavoro in verità era una versione in LP di una sua installazione radiofonica commissionata dalla mostra Documenta 14 che si tiene ogni anno a Kassel in Germania e ad Atene in Grecia.

Il nuovo LP in oggetto è invece intitolato “Molocular Meditation” e vedrà ufficialmente la luce il prossimo 21 febbraio, in questo caso attraverso la celebre label austriaca Editions Mego.

Nel disco è compresa anche la partecipazione del compianto Mark E. Smith, scomparso nel gennaio del 2018. Reduci dalle registrazioni per il progetto in trio Von Südenfed insieme a Andi Toma, St. Werner e Smith continuarono per conto loro con ulteriori sperimentazioni. Tra l’altro nel brano di chiusura ‘Vs Cancelled’, proposto in rete come anteprima del disco, il cantante inglese recita il testo di una mail ricevuta dalla Domino Records in cui erano specificate le motivazioni della conclusione del rapporto dopo l’incoraggiante album di debutto “Tromatic Reflexxions” rilasciato proprio per la label britannica nel 2007.

St. Werner ha inoltre incastrato alcuni scritti rinascimentali di Giordano Bruno nella traccia ‘On The Infinite Of Universe And Worlds’, un’operetta elettronica utilizzata per il festival finlandese Musica Nova con l’interpretazione dell’artista napoletano Giuseppe Maria Zevola.

Infine, il disco in vinile è stato inciso con un ago di diamante ed offre la stessa gamma dinamica del formato digitale.

www.editionsmego.com

Autore: Luigi Ferrara

Jan St. Werner – Molocular Meditation – Tracklist

01. Molocular Meditation

02. Back To Animals

03. On The Infinite Of Universe And Worlds

04. VS Cancelled