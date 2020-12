Zion Train – in arrivo la versione live dub di “Illuminate”.

Release in digitale in uscita a inizio 2021 per il collettivo Zion Train, magari anche di buon auspicio per l’anno nuovo.

L’ensemble “coordinato” da Neil Perch attraverso i propri canali web ha annunciato che a breve sarà diffuso in rete “Illuminate in Dub”, un nuovo mix live dub dell’album pubblicato lo scorso maggio 2020 intitolato “Illuminate”, primo disco in uscita in cinque anni, successivo a “Land of the Blind” del 2015 e che vede la presenza di nove vocalist tra cui Cara, Michel Grena, Prince Jamo e Rider Shafique, mentre tra i musicisti troviamo Paolo Baldini, Don Fe e Gianni Denitto. “Illuminate” si basa sul tentativo di diffondere un messaggio positivo e mostrare una visione di alternative efficaci per il futuro dell’umanità.

“Illuminate in Dub” è comprensivo di tredici mix con una tracklist toralmente rivoluzionata rispetto a “Illuminate” e sarà naturalmente pubblicato attraverso la label in seno agli Zion Train, la Universal Egg, a partire dal prossimo 4 gennaio 2021.

Autore: Luigi Ferrara

Zion Train – “Illuminate In Dub” – Tracklist

1. Dub Bidston Hill

2. Dub To A Collective Illusion

3. Dub Friction

4. Peace Dub

5. Dub Forget

6. Unity Dub

7. Dubshifter

8. Bio Dub

9. Cultural Dub

10. Justified Dub

11. Dub Where

12. Politrix Dub

13. We Shall Dub