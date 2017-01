Verrà pubblicato dalla Wichita Recordings il nuovo lavoro discografico del gruppo Los Campesinos! Per la indie pop band di Cardiff si tratta del sesto album in studio e lo pubblicherà il 24 febbraio prossimo.

Ad anticipare la pubblicazione è il singolo I Broke Up In Amarante (che potete ascoltare di seguito) mentre l’album sarà intitolato Sick Scenes ed è stato prodotto da John Goodmanson e dal chitarrista Tom Los Campesinos! Bromley in quel di Fridao, in Portogallo. L’album verrà supportato da un lungo tour in Gran Bretagna e in Nord e West America e nasce dopo un lungo periodo di pausa che la band si era imposto dall’ultimo lavoro datato 2013. Dopo un lungo tour con i Perfume Genius nel 2015 Tom si è rigenerato e ha trovato gli stimoli per scrivere nuovamente ed ora sono pronti a tornare sulle scene con il loro indie rock aggressivo.

www.loscampesinos.com

www.facebook.com/loscampesinos/

Sick Scenes tracklist

1. Renato Dall’Ara (2008)

2. Sad Suppers

3. I Broke Up In Amarante

4. A Slow, Slow Death

5. The Fall Of Home

6. 5 Flucloxacillin

7. Here’s To The Fourth Time!

8. For Whom The Belly Tolls

9. Got Stendhal’s

10. A Litany/Heart Swells

11. Hung Empty