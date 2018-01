Nuovo album su Kompakt Records per John Tejada.

Arriverà a breve sugli scaffali dei negozi di dischi il nuovo album del produttore di stanza a Los Angeles John Tejada; trattasi del tredicesimo lavoro discografico in carriera e il quarto con la label che ospita il nostro ormai dall’anno 2011, la Kompakt Records, con l’ultimo LP prodotto insieme all’etichetta di Colonia risalente al febbraio del 2015 con “Signs Under Test”.

Il titolo del disco “Dead Start Program” è stato preso in prestito da un programma di avvio analogico utilizzato per far partire un vecchio supercomputer di metà anni sessanta, il CDC 6600, simbolicamente interpretato dall’autore come “riavvio dalle sfide che la vita ti getta addosso”.

La release contenente undici tracce sarà lanciata attravarso la label del negozietto di Werderstrasse il prossimo 9 febbraio. Pubblicata in rete a mò di singolo/anteprima la opening track ‘Autoseek’. L’artwork di copertina è stato realizzato dall’amico di sempre, Juan Mendez, conosciuto ai più col nome d’arte Silent Servant.

www.kompakt.fm

Autore: Luigi Ferrara

John Tejada – “Dead Start Program” – Tracklist

01. Autoseek

02. Detector

03. Sleep Spindle

04. Hypochondriac

05. Loss

06. The Looping Generation

07. Telemetry

08. Duty Cycle

09. All At Sea

10. Heal

11. Quipu