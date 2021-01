Il 22 gennaio è in programma la pubblicazione del nuovo album del collettivo Channel E3 attraverso il piccolo marchio legato a questo magazine la FreakHouse Records.

Il disco è stato registrato e missato a Napoli nei mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020; in quel periodo un po’ tutti avevamo vite e programmi differenti, mai ci saremmo aspettati che tutto sarebbe cambiato in così poco tempo: ma la musica deve fare i conti con la realtà. Per fortuna la pandemia e tutte le difficoltà che comporta vivere in un periodo così complicato non hanno fermato e non devono interrompere il flusso musicale, i pensieri che la musica sprigiona e il suo ruolo fondamentale all’interno della società odierna.

Le note di copertina che troverete sul CD sono di Luigi Ferrara che ha collaborato a questo lavoro:

Channel E3 è un collettivo, nato su impulso di Marco Sica, che entra ed esce dal territorio dell’improvvisazione. Come tutti i collettivi che si orientano sulle pratiche della musica libera dai generi e dai modelli “prestabiliti”, molto si fonda sulle sensibilità dei singoli. Ciò che contraddistingue e che è alla base di un collettivo – che vuole muoversi come tale – è l’apertura, in senso orizzontale, a chiunque possa apportare quello che con un’espressione moderna si potrebbe definire know-how personale, ma che semplicemente è preferibile ancora oggi indicare come cognizione o anche background. Marco e Francesco hanno avuto le loro visioni ed entrambi si sono mossi secondo il loro modo di operare, cercando di fondere le loro esperienze. Finita l’epoca del pop, la musica riprende lo spazio sovrano che le compete; la modernità è fatta anche di quelle aperture che si lasciano alle spalle delle convenzioni.

In quest’epoca comunque non è facile codificare un linguaggio che non abbia a che fare con qualcosa che già sia stato creato in passato. Durante il tempo a nostra disposizione abbiamo discusso e ci venivano continuamente in mente band e musicisti per noi seminali come Tangerine Dream, Karlheinz Stockhausen, Igor Stravinsky, Popol Vuh, Cluster, Philip Glass, Brian Eno, Gyorgy Ligeti, Steve Reich e molti altri.

Alla fine il nostro impegno non è stato rivolto a replicare il lavoro di altri, quanto creare un suono di oggi, il frutto di un lavoro collettivo, un plasma cosmico-metropolitano, la musica del nostro tempo grazie alle libertà artistiche di cui oggi disponiamo.

www.facebook.com/Channel-E3

https://www.facebook.com/freakhouserecordsbooking

Channel E3 by Channel E3

- Marco Sica: Doepfer Dark Energy II, MakeNoise Modular System, Moog Mother32, Moog DFAM, Chapman Stick, NS/Stick.

- Francesco Gallo: Pianoforte, Sax Soprano, Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Clarinetto, Flauto Traverso, Pianoforte preparato.

- Luigi Ferrara: Mix, Electronics & Cosmic Devices.

Channel E3 – s/t – Tracklist

A. Fase 1 – 19.58

B. Fase 2 – 19.32

Registrato e missato a Napoli nei mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020.

Pianoforte e Pianoforte Preparato registrati presso il Kokoro Studio di Napoli.

Tutti i brani sono arrangiati e missati da Marco Sica, Francesco Gallo e Luigi Ferrara.

Mastering by Davide Barbarulo @ 20Hz20kHz Mastering Lab – Napoli.

Realizzazione Grafica a cura di Emanuele Coppola (ZDB-zimbels).

Assistenza Emanuele Coppola, Oracle Recording Studio.

Prodotto da Marco Sica, Francesco Gallo e FreakHouse Records.