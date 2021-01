Rage Against The Machine e il docu sull’oppressione negli Stati Uniti.

Guarda il documentario dei Rage Against The Machine. La band di di Tom Morello, Zack de la Rocha, Tim Commerford e Brad Wilk, in collaborazione con il collettivo internazionale di artisti The Ummah Chroma, ha pubblicato un doc, dalla durata di 15 minuti circa, intitolato “Killing In Thy Name“; parafrasando il titolo di una loro celebra canzone. Nel mini documentario c’è un insegnante che spiega ad un gruppo di giovanissimi la storia dell’oppressione negli Stati Uniti.

Tom Morello dichiara: “Mia madre (Mary Morello) è una donna bianca radicale, per decenni è stata un’insegnante progressista in un liceo conservatore, ispirando gli studenti a sfidare il sistema e ha insegnato che il razzismo non deve mai essere ignorato e deve essere sempre affrontato“. Il bassista Tim Commerford invece ha aggiunto: “Scrivere canzoni che abbiano qualcosa da dire su ciò che sta accadendo socialmente e politicamente non è una scelta per noi. È un obbligo. Voglio usare la musica come un’arma, fermando gli stupidi. “La musica non esisterebbe senza la politica“, ha aggiunto il batterista Brad Wilk.

