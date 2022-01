Guided by Voices annunciano il 35° album. Ascolta il brano “Excited Ones”.

I Guided by Voices di Robert Pollard hanno annunciato il loro primo, ma probabilmente non ultimo, album del 2022. La prolifica band di Dayton, Ohio rilascerà il suo trentacinquesimo album. Crystal Nuns Cathedral uscirà il 4 marzo tramite Guided By Voices Inc.

La band attraverso la label ha dichiarato:: “Questo disco è una dichiarazione, una sfida, un monumento, una chiamata alle armi. Supera questo se puoi , questo è il nuovo benchmark. Chi lo batterà? Chi ci proverà?“

https://www.guidedbyvoices.com/

https://www.facebook.com/GuidedByVoicesOfficial

Crystal Nuns Cathedral tracklist:

1. “Eye City”

2. “Re-Develop”

3. “Climbing A Ramp”

4. “Never Mind the List”

5. “In the Pipe”

6. “Come North Together”

7. “Forced to Sea”

8. “Huddled”

9. “Excited Ones”

10. “Of Your Doctor”

11. “River Man”

12. “Crystal Nuns Cathedral”