M83 annuncia il tour e il nuovo album dal titolo Fantasy. Ascolta.

M83 annuncia il tour e il nuovo album dal titolo Fantasy e condivide il video della traccia “Oceans Niagara“.

Uscirà il 17 marzo su Mute il nono album del gruppo francese prodotto da Anthony Gonzale e Justin Meldal-Johnsen.

“Volevo creare senso di amicizia“, ​​ha detto Anthony Gonzalez del singolo. “Ascoltandola immagino le persone che corrono, guidano veloci o viaggiano insieme su astronavi. È questo senso di andare avanti, come una pozione magica che prendi per scoprire nuovi mondi”.

L’anno scorso, M83 ha pubblicato una ristampa in edizione limitata di Hurry Up, We’re Dreaming per celebrare il decimo anniversario dell’album. Scopri dove Hurry Up, We’re Dreaming è arrivato nella lista di Pitchfork dei “200 migliori album degli anni 2010″.

Dopo l’uscita di Fantasy, gli M83 si metteranno in viaggio a sostegno del nuovo album. Il tour porterà la band in tutto il Nord America. Prende il via il 10 aprile a Phoenix, in Arizona, e include tappe nelle principali città come Austin, Nashville, New York, Toronto, Chicago e Seattle. Il 16 maggio, M83 concluderà la tappa nordamericana a San Francisco.

https://ilovem83.com/

https://www.instagram.com/m83music/

https://www.facebook.com/m83/

Fantasy tracklist:

01 Water Deep

02 Oceans Niagara

03 Amnesia

04 Us and the Rest

05 Earth to Sea

06 Radar, Far, Gone

07 Deceiver

08 Fantasy

09 Laura

10 Sunny Boy

11 Kool Nuit [ft. Kaela]

12 Sunny Boy Part 2

13 Dismemberment Bureau