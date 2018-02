A molti artisti, americani e non, l’elezione a presidente degli USA di Donald Trup è risultata assai indigesta. Tra questi figura Thurston Moore che ha deciso di aderire alla campagna Not My President’s Day, pubblicando oggi, via Blank Editions, un 45 giri, dove figurano gli inediti Mx Liberty (pezzo inciso insieme al poeta Radieux Radio, in ascolto al link sottostante) e Panik, una cover del gruppo punk francese Metal Urbain.

Per le registrazioni l’ex Sonic Youth si avvalso della collaborazione di alcuni colleghi londinesi come Deb Googe (My Bloody Valentine), Jem Doulton (Dead Days Beyond Help) e James Sedwards (Nøught).

http://www.thurstonmoore.com/

https://www.facebook.com/ThurstonMooreOfficial/