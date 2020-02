Hendrik Weber, compositore tedesco noto ai più con lo pseudonimo Pantha du Prince, ha annunciato l’imminente pubblicazione di un nuovo album.

L’autore a livello discografico era fermo all’ultimo full-lenght “The Triad“, uscito nel maggio del 2016 via Rough Trade, ritornando così, dopo quattro anni con un sound rivoluzionato, un concept e una scelta stilistica totalmente diversi.

Weber, per lo sviluppo di questa release è partito col domandarsi quale potrebbe essere il suono degli alberi quando comunicano, immagine che ha determinato la struttura delle dieci tracce componenti la tracklist, caratterizzate poi dalla strumentazione utilizzata: xylofoni, woodblock e altri elementi percussivi fatti in casa e dalla collaborazione con musicisti che hanno apportato un contributo sostanziale come il jazzista Friedrich Paravicini, il percussionista norvegese Håkon Stene, il batterista Manuel Chittka e Bendik Kjeldsberg del Bell Laboratory, già presente tra l’altro in “The Triad“.

L’album sarà intitolato “Conference of Trees” e verrà pubblicato attraverso la Modern Recordings, sub-label lanciata nel 2019 dalla BMG; la data di rilascio è stata stabilita per il prossimo 6 marzo.

In rete condiviso come primo brano la traccia ‘Pius in Tacet’, con il video a opera di Til Obladen, Ümit Karats-Ilidi e dello stesso Weber.

www.panthaduprince.com

Autore: Luigi Ferrara

Pantha Du Prince – “Conference of Trees” – Tracklist:

01. Approach In A Breeze

02. Transparent Tickle Shining Glace

03. Holding The Oak

04. When We Talk

05. Roots Making Family

06. The Crown Territory

07. Supernova Space Time Drift

08. Silentium Larix

09. Pius In Tacet

10. Lichtung