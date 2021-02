Iceage, ascolta il nuovo singolo pubblicato dalla label Mexican Summer.

‘Dopo aver pubblicato gli ultimi due album per la Matador Records gli Iceage firmano per la Mexican Summer e in pratica pre-annunciano il quinto album. La band di Copenhagen condivide il nuovo singolo ‘The Holding Hand’ un piccolo gioiello di indie rock contemporaneo, con la voce di Elias Bender Rønnenfelt a farla da padrone su chitarre graffianti e violini dal tocco noise. Il video è stato girato dal regista Anders Malmberg con la partecipazione tutti i membri della band: Bender Rønnenfelt, Jakob Tvilling Pless, Johan Surrballe Wieth, Dan Kjær Nielsen e il nuovo affiliato Casper Morilla Fernandez.

