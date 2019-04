I Buzzcocks, orfani dell’uomo più rappresentativo Pete Shelley scomparso lo scorso dicembre, sono in procinto di lanciare le ristampe del terzo album, “A Different Kind Of Tension” del 1979 e la raccolta rilasciata lo stesso anno “Singles Going Steady“, chiaramente per il quarantesimo anniversario della pubblicazione originale.

Le riedizioni scortano la ripubblicazione del disco d’esordio “Another Music In A Different Kitchen” e del successivo “Love Bites“, entrambi partoriti nel 1978 e che hanno visto nuovamente la luce lo scorso gennaio.

Le due reissues sono state rimasterizzate per la prima volta partendo dai nastri originali e saranno presentate ai fan con un nuovo packaging e opuscoli di otto pagine contenenti immagini inedite e note di copertina estese.

Entrambi gli album saranno disponibili su vinile e CD con data di pubblicazione fissata per il prossimo 14 giugno attraverso la Domino che si è fatta carico di questa lodevole operazione.

www.dominomusic.com

autore: Luigi Ferrara