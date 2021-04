Quicksand, nuovo album? Intanto un nuovo singolo on line. Ascolta.

I Quicksand hanno pubblicato una nuova traccia intitolata “Inversion” che potte ascoltare in basso. La post-hardcore band di New York City non pubblicava nuova musica dal 2017 quando uscì “Interiors” che da poco è stato ri-pubblicato in vinile arancione, e poi nel 2018 con l’ EP “Triptych Continuum”.

Quelle release furono il primo materiale inedito della band che dopo lo scioglimento sul finire degli anni 90 si riunì nel 2012. Oggi la band capitanata da Walter Schreifels torna con un nuovo singolo, accompagnato da un video animato, ed è in ottima forma, riprendendo il discorso sonoro sospeso qualche anno fa.

“Inizialmente il sound di ‘Inversion‘ è punk“, racconta Schreifels. “Per ottenere una buona vocalità ho dovuto cantare come Niel dei Nausea (i Nausea sono una band punk squatter del Lower East Side di Manhattan).“

La canzone è accompagnata da un video-arte dell’artista giapponese Tetsunori Tawaraya e l’animazione è di Rob Fidel.

Non si sa ancora se e quando uscirà un nuovo album ma intanto la band è in accordo con la prestigiosa Epitaph records.

