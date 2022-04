Greg Anderson dei Sunn O))) debutta con lo pseudonimo The Lord.

Greg Anderson, chitarrista dei Sunn O))) e componente di Goatsnake, Burial Chamber Trio, Brotherhood, Thorr’s Hammer, Burning Witch e co-fondatore della Southern Lord insieme a Stephen O’Malley, ha annunciato nuovi dettagli per quanto concerne il suo album di debutto con lo pseudonimo The Lord.

Non si tratta di una novità assoluta giacché il musicista statunitense ad agosto e settembre dello scorso anno ha pubblicato due singoli con questo moniker: ‘Needle Cast’ con Robin Wattie, vocalist dei BIG|BRAVE e ‘We Who Walk In Light’ con William Duvall degli Alice In Chains e del gruppo hardcore-punk Neon Christ.

Il nuovo lavoro è intitolato “Forest Nocturne” ed è costituito da otto tracce per le quali Anderson ha tratto ispirazione in un punto a metà strada tra le musiche di compositori di colonne sonore di film come John Carpenter e Bernard Hermann e il death metal scandinavo dei primi anni novanta. Il disco è stato descritto dall’autore come “la musica della notte”.

“Forest Nocturne” sarà pubblicato – naturalmente – attraverso la Southern Lord, con data di rilascio fissata per il prossimo 23 aprile. L’artwork è opera dell’esperto illustratore britannico Dan Seagrave.

In rete è stata diffusa come anteprima la traccia di chiusura ‘Triumph Of The Oak’ che rinnova la collaborazione con il cantante ungherese Attila Csihar della band black metal norvegese Mayhem e che insieme ad Anderson e ad Oren Ambarchi è parte dei già citati Burial Chamber Trio.

www.southernlord.com

Autore: Luigi Ferrara

The Lord – “Forest Nocturne” – Tracklist

1. THEME

2. Church of Herrmann

3. Lefthand Lullaby I

4. Lefthand Lullaby II

5. Forest Wake

6. Deciduous

7. Old Growth

8. Triumph of the Oak