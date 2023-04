Albert Hammond Jr (Strokes) in arrivo il nuovo album solista. Ascolta.

Albert Hammond Jr degli Strokes pubblicherà Melodies on Hiatus, il suo quinto album da solista, il 23 giugno su Red Bull Records. L’album include contributi di Rainsford, GoldLink, Matt Helders degli Arctic Monkeys e il chitarrista di Billy Idol Steve Stevens.

Il primo singolo estratto dall’album è “100-99″, che apre anche l’album e presenta GoldLink. “Sono cresciuto ascoltando l’hip-hop degli anni ’90 e gravitavo sempre verso gli hook melodici nelle canzoni che ascoltavo alla radio, in particolare qualsiasi cosa il Dr. Dre stesse producendo o rappando“, dice Albert. “Anni dopo, mi sono accorto che mi sono allontanato dallo stile di quelle linee melodiche nel mio lavoro con la chitarra, anche se non era ovvio per nessun altro dato che ero così direttamente associato all’essere in una rock band. ’100-99′ era qualcosa che volevo fare da tempo—lavorare con un rapper su un beat e una parte di chitarra che ho scritto—ed è davvero eccitante poterlo fare con GoldLink.”

https://www.facebook.com/AHJofficial

https://www.instagram.com/alberthammondjr/