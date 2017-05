Levante, Alcatraz – 16.05.2017

Foto di: Moira Carola In questa gallery: Dardust, Levante

Dopo quasi un anno dalla conclusione dell’ “Abbi Cura Di Te Tour”, Levante torna a calcare i palchi più importanti d’Italia per presentare dal vivo il suo terzo album in uscita nel 2017. In apertura: Dardust.

Si è concluso ieri sul palco di un Alcatraz, esaurito in ogni ordine di posto, il “Nel caos tour” di Levante, ultima data nei club prima di un fitto tour estivo.

Gallery a cura di Moira Carola.