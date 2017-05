L’artista e musicista statunitense di origini venezuelane, dopo il sold out fatto segnare all’Auditorium di Milano il prossimo

24 Giugno, tornerà presto a suonare dal vivo in Italia.

Sulla scia del suo ultimo album in studio del 2016, Ape in Pink Marble, Devendra Banhart si esibirà il 9 Luglio a Gardone Riviera (BS) all’Anfiteatro del Vittoriale/Tener-A-Mente, il 10 Luglio a Cesena (Fc) nell’ambito della rassegna Acieloaperto presso la Rocca Malatestiana e l’11 Luglio al Teatro Romano di Ostia Antica (RM).

Di seguito trovate il video della sua recente partecipazione al brano Someday (Reworked 2017) di Akira Kosemura. Buona visione.

www.devendrabanhart.com

www.facebook.com/DevendraBanhart/