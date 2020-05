The Dead South, concerto milanese rimandato al 2021 ma si aggiunge Torino.

In ottemperanza alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria, il concerto di The Dead South previsto per il 16 maggio al Serraglio di Milano è rimandato all’aprile 2021, ma a grande richiesta si sposta in una location più grande e si aggiunge un nuovo appuntamento a Torino. La band sarà infatti il 17 aprile all’Alcatraz di Milano e il 18 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti già acquistati per la data milanese rimangono validi per il nuovo concerto, mentre è possibile acquistare i biglietti per i due appuntamenti del prossimo anno sul circuito ufficiale Ticketone.

Spericolati e spregiudicati, The Dead South hanno un suono molto particolare, costruito sulla base di un violoncello, mandolino, banjo e chitarra, che va dritto come un treno a definire gli spazi più grintosi e chiassosi della musica acustica e del mondo bluegrass.

Con una crescita costante, The Dead South approdano per la prima volta quest’anno nei festival e nelle venue più importanti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La loro storia è un po’ una fiaba moderna: un video con 130 milioni di visualizzazioni nel 2014 e una band che ha consolidato e ampliato la propria fanbase show dopo show, offrendo uno spettacolo ricco di frenesie energiche. Con quasi 50.000 biglietti venduti nel 2018, The Dead South sono anche accanto ai fan a combattere la battaglia contro i mercati secondari, diventando così un modello per il pubblico.

The Dead South sono Nate Hilts, Scott Pringle, Danny Kenyon e Colton Crawford. L’approccio a quattro, solo con strumenti a corda, mette in primo piano l’interazione tra le voci.

