Tom Morello feat. Pussy Riot remixati dai The Bloody Beetroots. Ascolta.

Tom Morello dei Rage Against The Machine ha rilasciato “Weather Strike“, una canzone di protesta scritta e coprodotta insieme al collettivo artistico-politico russo Pussy Riot e prodotta da Carl Restivo. Ora la traccia viene riproposta con un remix degli italiani The Bloody Beetroots. In precedenza, il video musicale di “Weather Strike” che su YT è visibile solo se la piattaforma verifica la tua identità, è stato creato dal regista e artista 3D Ksti Hu.

“The Bloody Beetroots ha rielaborato Weather Strik elevando una canzone, già feroce, a un altro livello. Questo remix ha una nuova lega sonora forgiata in una tempesta di fuoco fatta di furia sonora da Marshall Stack & Bass Drop” – ha dichiarato Morello.

https://bloodybeetroots.com/

https://tommorello.com/

https://xxpussyriotxx.com/