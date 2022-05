I Black Midi, trio britannico formato da Geordie Greep (voce e chitarra), Cameron Picton (basso e voce) e Morgan Simpson (batteria), raggiungono il traguardo del terzo album, quello che in altri tempi sarebbe stato il principio della “maturità”. Il nuovo lavoro sarà intitolato “Hellfire” e segue a due anni di distanza “Cavalcade”, pubblicato nel 2021 via Rough Trade.

La release in via di lancio sarà costituita da nove tracce scritte in isolamento a Londra poco dopo l’uscita del già citato “Cavalcade”; Geordie Greep ha immaginato un suo inferno personalizzato con ogni storia presentata come una narrazione in prima persona, contrariamente al full-lenght precedente in cui è stata usata la terza persona. I racconti sono “storie di personaggi moralmente sospetti” anzi, “quasi tutti quelli raffigurati sono degli stronzi“, ma soprattutto “se Cavalcade era un dramma, Hellfire è come un film d’azione epico“.

“Quasi tutto quello che scrivo proviene da accadimenti reali, qualcosa che ho vissuto, esagerato e annotato. Non credo nell’inferno, ma tutta quella follia del vecchio mondo è fantastica per le canzoni, ho sempre amato i film e qualsiasi altra cosa con un raffigurazione dell’Inferno, L’Inferno di Dante, quando Homer va all’Inferno nei Simpson…c’è un inferno robotico in Futurama. Isaac Bashevis Singer, uno scrittore ebreo che ritrae un Satana che interferisce nella vita delle persone. Ce ne sono un sacco“.

Anche in questo caso la pubblicazione del disco sarà a cura della Rough Trade, con release date stabilita per il prossimo il 15 luglio. In rete ad anticipare “Hellfire” è il primo singolo estratto “Welcome To Hell”, con video a opera dell’illustratore svedese Gustaf Holtens.

La band sarà in tour in Italia quest’estate e precisamente:

Venerdì 29 luglio a Corigliano d’ Otranto (Le) presso Fossato del Castello per il Sei festival

biglietto: 20 euro + d.p.

Domenica 31 luglio a Sesto al Reghena (Pn) presso Piazza Castello per il Sexto ‘nplugged

biglietto: 20,00€ + d.p.

Lunedì 1 agosto presso Sestri Levante (Ge) presso Teatro Arena Conchiglia per il Mojotic

biglietto: 20,00€ + d.p.

www.bmblackmidi.com

Black Midi – “Hellfire” – Tracklist:

01. Hellfire

02. Sugar/Tzu

03. Eat Men Eat

04. Welcome To Hell

05. Still

06. The Race Is About To Begin

07. Dangerous Liaisons

08. The Defence

09. 27 Questions

autore: Luigi Ferrara