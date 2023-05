I Mitomani Beat – Ciononostante (Area Pirata)

Ha avuto una gestione travagliata il terzo lavoro de I Mitomani Beat per cui hanno scelto questo titolo: “Ciononostante”. Tuttavia, nel disco ci sono diversi ospiti, a partire da Moreno Spirogi degli Avvoltoi, nel brano omonimo, dedicato al gruppo beat bolognese, mentre su “Resta qui” gli ospiti sono Lisa Beat e i Bugiardi, che ha cantato una versione del gruppo in italiano di “Rescue me”. I dodici brani sono dunque strutturati attorno al beat con diverse variabili e soprattutto dotato di tanta ironia. Ascoltare per credere il beat allegro e apparentemente demenziale di “Rivoluzione” sul rimpianto di non “avervi partecipato”. Frizzanti poi brani come “Vitamina Beat” e “Senza te” dotata di un eccitante proto-funk-blues sincopato, per non parlare del jazz swingato di “No”. Un disco che scorre con semplicità, utile per i alleggerire giornate particolarmente intense e pesanti.

https://www.facebook.com/mitomanibeat

autore: Vittorio Lannutti