A ridosso dell’imminente tour i Blur annunciano un nuovo album. Ascolta.

I Blur hanno annunciato un nuovo album. Il nono album della band inglese è The Ballad of Darren e uscirà il 21 luglio su etichetta Parlophone. È il primo nuovo album della band in otto anni dopo The Magic Whip del 2015. L’annuncio accompagna anche una nuva traccia estratta dall’album dal titolo “The Narcissist“.

Ogni membro della band ha condiviso una breve dichiarazione per raccontare questa nuova avventura che porterà il gruppo ad esibirsi in un lungo tour che li vedrà anche in Italia per una sola data il il 22 luglio al Lucca Summer Festival.Il produttore è James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Depeche Mode) e le registrazioni sono avvenute presso lo Studio 13 di London e Devon.

Damon Albarn: “Questo è un disco di scossa di assestamento, una riflessione e un commento su dove ci troviamo ora“.

Graham Coxon: “Più invecchiamo e più pazzi diventiamo, diventa più essenziale che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione e intenzione. A volte solo un riff non fa il lavoro“.

Alex James: “Affinché qualsiasi relazione a lungo termine duri con qualsiasi significato, devi essere in grado di sorprenderti a vicenda in qualche modo e in qualche modo continuiamo tutti a farlo.”

Dave Rowntree: “È sempre molto naturale fare musica insieme. Con ogni disco che facciamo, il processo rivela qualcosa di nuovo e ci sviluppiamo come band. Non lo diamo per scontato”.

https://www.blur.co.uk/

https://www.facebook.com/blur

https://www.instagram.com/blurofficial/



TRCKLIST

1. The Ballad

2. St Charles Square

3. Barbaric

4. Russian Strings

5. The Everglades (For Leonard)

6. The Narcissist

7. Goodbye Albert

8. Far Away Island

9. Avalon

10. The Heights