Prosegue il progetto parallelo di Michelle Zauner dei Little Big League. Proprio della sua band d’origine la nostra ha ripreso il brano Boyish (il cui audio trovate più in basso), scelto come secondo singolo dei Japanese Breakfast.

Il pezzo, descritto dalla nostra in stile Roy Orbison e dalle atmosfere malinconiche, è tratto da Soft Sounds From Another Planet, disco che uscirà il prossimo 14 Luglio via Dead Oceans.

La tracklist:

01. Diving Woman

02. Road Head

03. Machinist

04. Planetary Ambience

05. Soft Sounds From Another Planet

06. Boyish

07. 12 Steps

08. Jimmy Fallon Big

09. Body Is A Blade

10. Till Death

11. This House

12. Here Come The Tubular Bells

http://michellezauner.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/japanesebreakfast/