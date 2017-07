Gli Stolen Apple sono un quartetto fiorentino nato nel 2008 ma che ha pubblicato soltanto ora questo esordio. Diciamo subito che ne è valsa la pena aspettare perché “Trenhes” è un buon disco. I componenti del gruppo non sono alle prime armi dato che provengono da un’altra esperienza musicale ovvero i Nest che hanno pubblicato all’inizio del millennio un paio di lavori.

Con “Trences” il gruppo non vuole lasciare fuori nulla. Nei dodici brani in scaletta sono presenti più generi musicali, per cui in “Fields of stone” si ha la sensazione di ascoltare un super gruppo formato da membri di Dinosur Jr e Sonic Youth, con “Falling grace” i fiorentini virano verso il noise-pop serrato e con “More skin” siamo dalle parti del paisley underground, come anche in “Red line”. Discorso a parte meritano brani come “Green dawn” nel quale vengono miscelate del sonorità tanto care a Green On Red e Dream Syndacate con quelle del noise di cui sono stati i principali alfieri vent’anni fa Girls Against Boys e Helmet. I territori del post rock sono raggiunti in “Pavement” e “Sold out” ha un che di evocativo e nostalgico per tutti gli amanti di un certo noise-pop.

La perfetta quadratura del cerchio tra melodia e l’irruenza del noise!

https://www.facebook.com/Stolen.Apple.Band/

autore: Vittorio Lannutti