Explosions in the Sky, ristampa del debut album e due live in Italia.

A vent’anni dal loro debutto sulla scena musicale con “How Strange, Innocence”, e con sette album in studio, gli Explosions in the Sky fanno tappa in Italia per due imperdibili concerti con il loro 20th Anniversary Tour.

Autori di “mini-sinfonie catartiche”, i loro potenti brani strumentali evocano romanticismo e tragedia. Uno dei live più intensi di sempre. Un sound trionfante, una vera e propria “esplosione in cielo”.

Per celebrare il ventennale di “How Strange, Innocence” gli Explosions in the Sky hanno ristampato l’album in vinile, rimasterizzandolo e con un nuovo lussuoso packging. Per l’occasione anche l’album “The Rescue” avrà una ri-edizione vinilica e digital e la data di pubblicazione è per il 16 agosto.

Il gruppo texano sarà in Italia per due tappe, ecco i dettagli:

Mercoledi 5 Febbraio 2020, Bologna – Teatro Duse.

Prezzo biglietti:

I, II, III platea: 45,00 € + d.p.

I galleria: 35,00 € + d.p.

II galleria: 30,00 € + d.p.

Visibilità ridotta: 25,00 € + d.p.

Giovedi 6 Febbraio 2020, Milano – Fabrique

Biglietto unico: 30,00 € + d.p.

www.explosionsinthesky.com

www.facebook.com/ExplosionsInTheSkyMusic

www.instagram.com/explosionsinthesky