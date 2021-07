Angeli – Voglio di più (Area Pirata)

L’etichetta pisana Area Pirata recupera un altro preziosissimo lavoro del punk in lingua italiana. Si tratta del secondo lavoro degli Angeli, “Voglio di più” (inizialmente pubblicato dalla Free Land Records), ora ristampato in vinile e arricchito con una copertina apribile e un coupon per il digitale. Delle 500 copie stampate 200 saranno in vinile rosso splatter.

Il trio era nato nel 1996 quando Roberto Tax Farano (voce e chitarra), Massimino Ferrusi (batteria) e Marco Conti (basso) dopo aver militato in alcuni dei migliori gruppi della scena indie punk hardcore italiana, quali Negazione, Fluxus, Persiana Jones e MGZ, decisero di tornare alle loro origini, vale a dire a un sound d’assalto aggressivo e abrasivo senza fare sconti a nessuno. “Voglio di più” uscì nel 1999 dopo un tour in Italia e fu prodotto da Iain Burgess. L’intero album è caratterizzato da un punk esplosivo con un sostrato Hc, e quindi non pienamente hardcore. Negli undici brani, infatti, il trio, e Burgess, riuscirono a trovare la perfetta quadratura del cerchio tra il punk e la sua estremizzazione, con testi tesi all’esistenzialismo. Brani come “Vivo”, in cui la carica esplosiva segue una parte di tensione o l’hc esplosivo, veloce e sincopato de “Il mondo nuovo” hanno una carica e mantengono ancora oggi una freschezza che fa venir voglia di ascoltarli di nuovo per la millesima volta.

Nel disco non mancano accenni al punk melodico di “Non contate su di me” e della title-track, sebbene con chitarre sempre abrasive e taglienti. Per chi non ha nella sua teca questo preziosissimo lavoro è l’occasione per recuperare questa mancanza.

https://angeli.bandcamp.com/

autore: Vittorio Lannutti