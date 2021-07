Beach Boys, un nuovo cofanetto per celebrare gli album del ’70 e ’71.

Ascolta “Big Sur”, una delle 108 rarità inedite di Feel Flows – The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971 il nuovo cofanetto che raccoglie le rarità delle sessioni dei Beach Boys per Sunflower e Surf’s Up.

Nell’ennesimo box set degli ex ragazzi della surf music ci sono outtakes degli album del ’70 e ’71 accompagnati da brani inediti, registrazioni dal vivo, promo radiofonici, versioni alternative, mix alternativi, basi isolate e versioni a cappella.

La raccolta uscirà il 30 luglio via Capitol/UMe.

Il set viene fornito con un libro di 48 pagine con foto inedite e rare, fogli di testi, immagini di cassette, artefatti di registrazione, nuove note di copertina di Howie Edelson e una serie di interviste nuove e d’archivio. Oltre al cofanetto 5xCD, è prevista l’uscita in vinile e altre edizioni in CD.

