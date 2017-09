Il duo formato dalle gemelle franco-cubane Lisa-Kaindé e Naomi Diaz, ovvero le Ibeyi, dopo l’omonimo esordio di un paio d’anni fa, è pronto a pubblicarne il successore.

Fra qualche giorno, esattamente il 29 Settembre, per l’etichetta inglese XL Recordings uscirà Ash, il loro nuovo album. Inciso in quel di Londra sotto la supervisione del produttore Richard Russell (Adele, Radiohead, Damon Albarn), il disco vanta le partecipazioni di Mala Rodriguez, Chilly Gonzales e Meshell Ndegeocello.

Altro ospite delle nostre è il sassofonista americano Kamasi Washington, presente sul recente singolo Deathless che potete gustarvi più in basso, tramite il relativo video, diretto dal regista Ed Morris. Buona visione.

