John Hopkins torna a catturare gli animi con “Singularity”, quinto album studio targato Domino records.

Prima in tour con gli Imogen Heap poi collaborando con Eno, Hopkins si è fatto strada nella pretenziosa atmosfera londinese, che lo ha elogiato nel 2013, con l’uscita dell’album Immunity, convincendo addetti ai lavori e non esperti della musica elettronica.

Cinque anni dopo Hopkins torna affascinato dai cieli stellati, per mostrarci ciò che ha trovato, descrivendolo in Singularity, più che una raccolta di tracce un vero concept album.

Come un vero e proprio scienziato Hopkins, in ogni sua traccia e nell’album complessivo, parte dal centro, da suoni elettronici minimal, espandendosi lungo lo scorrere dei secondi, aggiungendo sempre più dettagli, arrivando a creare un’armonia ampia e complessa come quella dell’universo.

Vibranti note di tensione fanno da intro a “Singularity”. Si attraversa un cunicolo spazio temporale trovandosi risucchiati nell’orizzonte degli eventi, abbiamo accesso ad un’altra dimensione. Impossibilitati al tornare indietro, neppure la luce riesce, siamo trasportati al centro della Singolarità.

Le note descrivono un’atmosfera sognante a partire dalla prima manciata di secondi. Dettagli elettronici e techno fanno da preludio ad un album che parte a motori spiegati in giro per l’universo, con tutta l’energia e l’inquietudine che può generare un viaggio nell’ignoto.

La discontinuità, caratterizza questo album misterioso che qualcuno definirebbe plutonico date le atmosfere scure e profonde, piene di rotture e che alterna momenti “nervosi” e psichedelici, a malinconia dissolta nelle note di un pianoforte, nel pieno stile Hopkins. È la fusione perfetta tra techno e ambient.

Hopkins descrive un universo freddo e oscuro trovando un cunicolo per trasportare l’ascoltatore nelle zone più remote del proprio inconscio. Propone un disegno circolare, un uroboro: medesima nota per l’inizio e la fine, mimando un senso d’infinito come l’eterno ritorno dell’uguale.

autrice: Noemi Fico