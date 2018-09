Esce il 28 settembre per Hassle Records ‘Aarth’ il nuovo lavoro dei The Joy Formidable, il power trio alternative rock gallese composto dalla frontwoman Ritzy Bryan (voce e chitarra), Rhydian Dafydd (basso e coro) e Matt Thomas (batteria e percussioni).

‘Aarth‘ è il loro quarto album che segue i precedenti ‘Wolf’s Law’, ‘Hitch’ e dell’esordio ‘Big Roar’.

Il titolo del nuovo album gioca con le parole EARTH (terra) e ARTH (orso in gallese).

Ascolta il nuovo singolo ‘The Wrong Side‘.

https://www.thejoyformidable.com/

https://www.facebook.com/thejoyformidable/