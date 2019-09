“Me and Karin decided to remix swap ………… picked each other songs ….. she picked “Features Creatures”, I picked “This Country Makes It Hard to Fuck” …… hope you enjoy!! Warmth, Björk”

Bjork, c’è chi la ama e chi la odia, alcuni dicono sia la massima espressione elettronica di quest’epoca, ma probabilmente dietro queste parole c’è chi non ha un buon approfondimento della musica elettronica stessa; sicuramente l’islandese ha buoni gusti in termini di partenariati, anche se il rischio sarebbe quello di rubare la scena a tutti/e, tranne che a Karin Elisabeth Dreijer Andersson.

La collaborazione nordica e al femminile si concretizza in uno scambio di remix e come dalla affermazione su riportata della Guðmundsdóttir, l’una ha scelto un pezzo dell’altra da remissare: l’islandese ha scelto ‘This Country Dure Hard To Fuck’ dal disco di Fever Ray del 2017, “Plunge“, mentre la svedese ha ripreso ‘Features Creatures’ dall’album “Utopia“, pure pubblicato nel 2017; in mezzo legittimamente è stato aggiunto un remix dei Knife dello stesso brano.

Il tris di remix sarà pubblicato il prossimo 1 novembre attraverso le etichette britanniche One Little Indian e Mute Records, rispettivamente le label che ospitano l’una e l’altra musicista.

Autore: Luigi Ferrara

Tracklist

01. Björk – Features Creatures (Fever Ray Remix)

02. Björk – Features Creatures (The Knife Remix)

03. Fever Ray – This Country Makes It Hard To Fuck (Björk Remix)