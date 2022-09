You Said Strange – Thousand Shadows Vol.1 (Exag’/Le Cepe)

“Thousand Shadows Vol. 1” è il secondo album di questo quartetto originario di Giverny in Normandia, realizzato dopo un meticoloso lavoro in studio durato tre anni. Il gruppo francese si esprime con un pop-rock enfatico che deve tanto allo shoegaze, al brit-pop e richiama i Trail of Dead.

“Thousand Shadows Vol. 1” è sicuramente il lavoro più maturo del gruppo, caratteristica che emerge soprattutto per un songwriting più preciso indicativo di un evoluzione in fase di scrittura. Il lavoro si apre con il pop psichedelico/post punk di “Mourning Colors”, prosegue con le chitarre fuzz/shoegaze di “So Sorry” e giunge alle dissonanze sincopate di “Mediterranean”. Con “Talking To The Rats” gli YSS si lasciano andare ad un momento, seppur breve, di epica ballatona, mentre con “Run Away” approdano al brit-rock anni ‘90, ma finalmente con “Landed”, il brano più lungo, raggiungono l’agognata calma.

autore: Vittorio Lannutti