Nothing Compares, il documentario su Sinéad O’Connor. Il trailer.

Uscirà il 30 settembre per la Showtime, che di recente ha pubblicato su piattaforma Dinsey+ “Pistols” il docu film sui Sex Pistols del regista Danny Boyle, “Nothing Compares” un documentario su Sinéad O’Connor. Il film è diretto da Kathryn Ferguson, racconta la carriera della controversa cantautrice irlandese.

Il racconto sulla travagliata vita artistica e personale della O’Connor, oggi ribattezzata Shuhada Sadaqat, presenta esibizioni dal vivo, video musicali e filmati inediti; arriverà nelle sale di New York e Los Angeles il 23 settembre prima di andare in streaming.

La O’Connor ha pubblicato il suo libro di memorie, Beginnings, l’anno scorso. L’ultimo album della cantante invece è stato pubblicato nel lontano 2014 ed era intitolato I’m Not Bossy, I’m the Boss.

https://www.sineadoconnor.com/