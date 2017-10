Ecco il segnale che l’inverno si avvicina…e come di consueto, anche quest’anno la Kompakt Records rilascerà la compilation dal lungo ciclo “Pop Ambient” – edizione 2018. La data scelta per la pubblicazione è il 17 novembre.

Ogni anno la label di Colonia lancia questa selezione col meglio delle proprie produzioni nell’ambito dell’ambient / electronica, oltre qualche inevitabile e meritevole guest ad arricchire ulteriormente la playlist.

La serie autunnale “Pop Ambient” si alterna alla raccolta primaverile intitolata “Total” che la label del negozietto di Werderstrasse ha invece avviato nel 1999 e con riferimento particolare alla microhouse e minimal techno.

A questo giro compaiono nella tracklist tra gli altri The Orb, T.Raumschmiere, Kaito, l’apprezzatissimo Kenneth James Gibson e Thore Pfeiffer in due tracce, con l’immancabile Leandro Fresco e insieme a Max Würden per un totale complessivo e come sempre, di dodici brani.

Ci rivediamo in primavera per “Total“…

www.kompakt.fm

Autore: Luigi Ferrara

AAVV – Pop Ambient 2018 – Tracklist

01. Fresco & Pfeiffer – Splinter

02. Yui Onodera – Prism

03. Chuck Johnson – Brahmi04

04. Triola – L’Atalante

05. Kenneth James Gibson – Disinclined To Vacate

06. Kaito – Travelled Between Souls

07. Mikkel Metal – Shame

08. Jens-Uwe Beyer – Athos

09. The Orb – Sky’s Falling

10. T.Raumschmiere – Eterna

11. Würden & Pfeiffer – Panorama

12. Yui Onodera – Nine Chains To The Moon