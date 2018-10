Il sesto album dei redivivi Ladytron uscirà, e già questa è una notizia, il prossimo 15 febbraio. Il sesto lavoro discografico della band di Liverpool, avrà un titolo omonimo,. Il gruppo formato da Helen Marnie (lead vocals, synthesizers), Mira Aroyo (vocals, synthesizers), Daniel Hunt (synthesizers, guitar, vocals) e Reuben Wu (synthesizers); avrà ancora una volta il tipico sound electronic pop. La pubblicazione avverrà tramite la prestigiosa label !K7 in collaborazione con la PledgeMusic.

http://www.ladytron.com/

https://www.facebook.com/ladytron/

La tracklist è:

1. Until The Fire

2. The Island

3. Tower of Glass

4. Far From Home

5. Paper Highways

6. The Animals

7. Run

8. Deadzone

9. Figurine

10. You’ve Changed

11. Horrorscope

12. The Mountain

13. Tomorrow Is Another Day