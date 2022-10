Tindersticks, ascolta la nuova traccia che fa da colonna sonora di Stars at Noon.

La regista Claire Denis e il gruppo britannico Tindersticks collaborano dal 1996 quando la band si occupò della soundtrack del film Nénette et Boni. La collaborazione oggi continua grazie alla colonna sonora che la band di Nottingham ha scritto per il nuovo film della regista francese dal titolo Stars at Noon, appena uscito nelle sale e interpretato da Margaret Qualley, Joe Alwyn e Benny Safdie.

Di seguito puoi ascoltare il brano e il vedere il trailer di “Stars at Noon”.

Il film è basato sull’omonimo romanzo di Dennis Johnson: “Una giovane giornalista americana (Margaret Qualley) bloccata nell’attuale Nicaragua si innamora di un enigmatico inglese (Joe Alwyn) che sembra la sua migliore possibilità di fuga. Presto si rende conto, però, che potrebbe trovarsi in una situazione ancora più grande. pericolo di quello che è lei”.

