Come da un po’ di tempo a questa parte, proliferano le anticipazioni su quelle che saranno le uscite sulla lunga distanza nel 2018.

Nel novero di tale lista, a quanto pare, rientrano pure i The Fratellis. Il trio scozzese ha appena annunciato che il prossimo 9 Marzo, tramite Cooking Vinyl, verrà pubblicato il quinto album dei nostri, intitolato In Your Own Sweet Time.

La nuova fatica discografica della band di Glasgow è stata prodotta da Tony Hoffer (Beck, The Kooks, M83, Belle & Sebastian), una vecchia conoscenza del gruppo col quale già aveva collaborato in passato.

Intanto su web c’è già un primo brano The Next Time We Wed. Buon ascolto.

La tracklist:

1. Stand Up Tragedy

2. Starcrossed Losers

3. Sugartown

4. Told You So

5. The Next Time We Wed

6. I’ve Been Blind

7. Laughing Gas

8. Advaita Shuffle

9. I Guess, I Suppose

10. Indestructible

11. I Am That

http://www.thefratellis.com/

https://www.facebook.com/thefratellis/

​