Blaine L. Reininger è in procinto di pubblicare una nuova antologia di colonne sonore di musiche per spettacoli teatrali e danze.

La raccolta sarà intitolata “Commissions 2”, seconda serie di materiale sonoro scritto tra il 2015 e il 2019 e che segue il primo volume – “Commissions” – che invece catalogava lo stesso tipo di composizioni registrate tra il 2008 e il 2012 e pubblicato nel 2014.

Dal 2015 il fondatore dei Tuxedomoon è stato molto impegnato in questo genere di attività, tant’è che a valle di questo nuovo lavoro ha dichiarato:

“Ho recitato un Satana che brandisce ukulele in The Master and Margarita, sono stato un one-man band per accompagnare le buffonate maligne di Caligola per sei volte alla settimana e – più di recente – ho suonato e cantato al tramonto con un coro di dieci elementi davanti al muro del campo di concentramento di Mathausen in Austria”.

Le musiche sono tratte da produzioni teatrali come Angels, Caligula, Picnic With The Devile (The Master and Margarita, Reigen, The Kindly Ones e Who’s Afraid of Virginia Woolf?

La nuova release sarà disponibile in formato doppio CD dal prossimo 29 novembre attraverso la storica label belga Les Disques du Crepuscule.

lesdisquesducrepuscule.com

Autore: Luigi Ferrara

Blaine L. Reininger – “Commissions 2″ – Tracklist

Disc 1:

1. Im Eiswind

2. Atomium Sunrise

3. Cold Song

4. Freak Jazz

5. Interluce

6. Alter Ego

7. The Master and Margarita

8. Promenade Magique

9. Petao, Petao

10. You People Amaze Me

11. Twilight Fields

12. Krakenangriff

13. Don’t Forget of Me

Disc 2:

1. Because It’s Me

2. Waterphone

3. Betweenspace

4. Mauthausen Girls

5. Dark Alley

6. Novvy Kover

7. Stellar Violas

8. Dialogismos

9. Terrible Father

10. Happy New Year, Dorothy

11. Rilke Elegy

12. Where Did They Take Him?

13. Mombalaya