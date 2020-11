Dirty Projectors, domani esce il loro quinto lavoro dal titolo “Ring Road”.

Domani la band Dirty Projectors concluderà il ciclo di pubblicazioni degli EP, iniziato lo scorso febbraio, pubblicando il loro quinto lavoro dal titolo “Ring Road“. Tutti i brani di questo capitolo saranno pubblicati in un’antologia di 20 canzoni intitolata 5EPs.

Per la band di Brooklyn fino ad ora ogni EP ha dato voce ad un diverso membro della band, accompagnandola con la musica prodotta da Dave Longstreth: il folk esistenziale di Windows Open cantato da Maia Friedman, il future soul di Felicia Douglass in Flight Tower, le melodie infinite di Longstreth in Super João,e i glitch orchestrali ricomposti di Earth Crisis con Kristin Slipp.

Ring Road viene presentato con un sound dinamico che intreccia trame emotive e sonore diversamente dai precedenti 4 EP: un insieme di chitarre, interazioni vocali e ritornelli orecchiabili. Friedman, Douglass, Slipp e Longstreth si scambiano strofe e armonie; il batterista Mike Johnson conduce con arrangiamenti propulsivi.

Ring Road Track List

Por Qué No

Searching Spirit

No Studying

My Possession

5EPs Track List

On The Breeze

Overlord

Search For Life

Guarding The Baby

–

Inner World

Lose Your Love

Self Design

Empty Vessel

–

Holy Mackerel

I Get Carried Away

You Create Yourself

Moon, If Ever

–

Eyes On The Road

There I Said It

Bird’s Eye

Now I Know

–

Por Qué No

Searching Spirit

No Studying

My Possession