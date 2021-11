Bill Callahan e Bonnie “Prince” Billy pubblicano “Blind Date Party”. Ascolta.

Bill Callahan e Bonnie “Prince” Billy pubblicano un nuovo brano coverizzando Scout Niblett. Il brano anticipa l’album “Blind Date Party” che racchiuderà la serie online settimanale Blind Date Party, in cui hanno proposto una lunga serie di cover di autori come Yusuf / Cat Stevens, Hank Williams Jr., Steely Dan, Lou Reed, Iggy Pop, Billie Eilish, Robert Wyatt, Demis Roussos, John Prine e tanti altri, coadiuvati, di volta in volta, da un ospite diverso.

Composto da 19 brani l’album sarà doppio e verrà rilasciato il 10 dicembre dalla label Drag City. Kidnapped by Neptune, brano del 2005 di Scout Niblett, vede i duecantautori americani affiancato dagli Hamerkop, duo composto Adam Cooke e Annabel Ampers, il primo dall’ingegnere del suono e la seconda musicista di area folk pop meglio conosciuta con il moniker di Bachelorette.

