Nada feat A Toys Orchestra, Quirinetta – 17.12.2016

Nada Malanima è la musa della musica indipendente italiana, cantautrice molto amata dalla critica e da un pubblico di età ed estrazione diverse. Un’artista che ha fatto della pancia e del cuore il fulcro attorno al quale far girare l’urgenza del suo messaggio musicale che ancora oggi affascina e suggestiona il pubblico. Non è un caso quindi che abbia deciso – come già accaduto in passato con Zen Circus e Criminal Jokers – di coinvolgere gli …A Toys Orchestra, una band con una storia solida e prestigiosa e che come lei ha saputo conquistare una credibilità trasversale, cavalcando l’eterogeneità di ascoltatori appartenenti a epoche e generazioni diverse. Gli …A Toys Orchestra accompagneranno Nada e la sua magnifica voce in tutte le date del prossimo tour, durante il quale rimescoleranno le carte del suo nuovo, apprezzatissimo album “L’amore devi seguirlo”, pubblicato da Santeria/Audioglobe lo scorso 15 Gennaio.

Gallery a cura di Fabrizio Segatori.