The Rambo da trio è divenuto un duo e con “The stabbing” pubblica il secondo disco infarcito di un noise vorticoso e claustrofobico, da cui di tanto in tanto riesce ad uscire. La tradizione del rumorismo più estremo e radicale è tutta concentrata in questo disco dove sono presenti elementi di hardcore sconnesso e cacofonico (“Like a knife”), folk che si intreccia con il noise sincopato e atempo (“Thythm of the nightmare”), fino al boogie runorista e martellante di “The business zoo”. In questo percorso pauroso ed elettrizzante si passa anche per momenti ossessivi (“Overdose”) e particolarmente malefici (“M/L”). prendere o lasciare, i The Rambo non fanno sconti!

autore: Vittorio Lannutti