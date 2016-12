Potenza dei social network e un tweet diventa notizia! Dalla Waxwork Records, ormai label cult di New Orleans specializzata in riedizioni di colonne sonore di film in vinile, spifferano quella che dovrebbe essere la prossima ristampa da aggiungere assolutamente alla collezione.

Dalle piattaforme social, l’etichetta ha infatti pubblicato un breve video in cui i più preparati sicuramente avranno scorto il tema portante di una celebre soundtrack del maestro Ennio Morricone.

Si tratta della colonna sonora de “La Cosa” (o meglio The Thing), celebre film horror-fantascientifico del cineasta e compositore statunitense John Carpenter, uscito nel 1982 e che veniva sonorizzato alla perfezione dalle trame inquietanti delle musiche del grande direttore d’orchestra romano.

La Warwork è un piccolo fenomeno: l’etichetta è in possesso di un catalogo unico, con pezzi selezionati secondo solo alcune tipoligie di film – e relativa soundtrack – tendenti soprattutto verso le pellicole horror e sci-fi. Ogni release è pubblicata in vinile 180 gr con un artwork rimodernato e commissionato appositamente, incluso full packaging e note di copertina di registi e autori delle composizioni.

Attendiamo l’inizio del 2017 allora…

http://waxworkrecords.com/

Autore: Luigi Ferrara