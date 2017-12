Continua la collaborazione tra Carsten Nicolai e Ryuichi Sakamoto; il partenariato è infatti cominciato nel 2002 con l’indimenticabile “Vrioon” al quale sono seguiti altri quattro dischi più un EP e una colonna sonora con Bryce Dessner nel film di Alejandro González Iñárritu “The Revenant”.

In questo caso la coppia ha registrato una performance live tenutasi nella prestigiosa Glass House progettata per se stesso dal noto architetto statunitense Philip Johnson nei pressi di New Canaan nel Connecticut.

L’esibizione si è svolta in occasione di un evento privato per la presentazione dell’opera “Dots Obsession-Alive”, dell’artista giapponese Yayoi Kusama, allestita proprio nella casa di vetro per celebrare il 110mo anniversario della nascita di Johnson avvenuta il giorno 8 luglio 1906 e il decimo anno di apertura al pubblico della Glass House stessa.

Il nuovo lavoro di Sakamoto e Alva Noto sarà intitolato “Glass” e sarà pubblicato dalla label di Nicolai, la Noton, rigenerata dopo anni e dopo la dissoluzione della Raster-Noton avvenuta nel maggio di quest’anno. La release date è programmata per il prossimo 16 febbraio.

www.noton.info

Autore: Luigi Ferrara