Jon Hopkins e Kelly Lee Owens pubblicano “Luminous Spaces”.

Jon Hopkins e Kelly Lee Owens presentano “Luminous Spaces“. Negli ultimi anni il duo si è costruito una forte relazione lavorativa condividendo le line up di festival e concerti in tutto il mondo. “Luminous Spaces” è il primo brano registrato insieme ufficialmente. Hopkins e Owens sono complementari tra loro, unendo l’elettronica trascendentale e da pista da ballo del primo con la produzione techno ed eterea, e le voci spirituali della seconda. Il brano, originariamente destinato ad essere un remix di Owens per “Luminous Beings” di Hopkins, si è poi trasformato in un brano a sé stante.

