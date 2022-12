Ascolta “Faces” terzo singolo estratto dal nuovo album dei Ladytron.

Verrà pubblicato il prossimo 23 gennaio, dalla label Cooking Vinyl, “Time’s Arrow“. Già anticipato dai singoli “Faces”, “Misery Remember Me” e “City Of Angels” il settimo album del gruppo synth pop di Liverpool Ladytron arriva a tre anni di distanza dall’omonimo album e soprattutto a quindici da Velocifero che li consacrò su scala mondiale.

A marzo suoneranno dal vivo in Uk:

10 marzo – Glasgow, SWG3

11 Marzo – Liverpool, Camp & Furnace

12 Marzo – London, Koko

https://www.ladytron.com/

https://www.facebook.com/ladytron/

https://www.instagram.com/ladytron/

Questa la tracklist:

City of Angels

Faces

Misery Remember Me

Flight From Angkor

We Never Went Away

The Night

The Dreamers

Sargasso Sea

California

Time’s Arrow