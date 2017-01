Per festeggiare i 40 anni dalla sua prima release la punk rock band inglese Buzzcocks ri-pubblica l’EP ‘Spiral Scratch’; il 27 gennaio 2017 sarà la prestigiosa Domino records ad ri-editare una chicca sembrata persa. La stessa label, oggi etichetta di band come Arctic Monkey, Franz Ferdinand, Animal Collective… (solo per citarne alcuni) il 10 marzo pubblicherà anche un boxset e l’album ‘Time’s Up’, lavori dove troviamo alla voce ancora Howard Devoto, primo cantante della band di Bolton.

